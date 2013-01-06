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المركزي المصري يقلص المعروض في عطاءات بيع الدولار

Sun Jan 6, 2013 8:16am GMT
 
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القاهرة 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - عرض البنك المركزي المصري 60 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأحد انخفاضا من 75 مليون دولار في كل من العطاءات الأربعة السابقة التي طرحها الأسبوع الماضي في إطار نظام جديد يهدف إلى المحافظة على الاحتياطيات الأجنبية الآخذة بالتراجع.

وتراجع الجنيه المصري نحو 3.7 بالمئة في سوق ما بين البنوك منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر كانون الأول. كانت الاحتياطيات سجلت 15 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل - هاتف 0020225783292)
 