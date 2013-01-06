المركزي المصري يقلص المعروض في عطاءات بيع الدولار

القاهرة 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - عرض البنك المركزي المصري 60 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأحد انخفاضا من 75 مليون دولار في كل من العطاءات الأربعة السابقة التي طرحها الأسبوع الماضي في إطار نظام جديد يهدف إلى المحافظة على الاحتياطيات الأجنبية الآخذة بالتراجع.