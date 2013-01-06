المركزي المصري: استقرار الاحتياطي الأجنبي في ديسمبر

القاهرة 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت تراجعا طفيفا إلى 15.015 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 15.036 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام جديد لبيع وشراء العملة الصعبة في عطاءات وفرض قيودا على العملة الأسبوع الماضي بعد قوله إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت إلى مستوى حرج. وباع البنك 150 مليون دولار في اليومين الأخيرين من ديسمبر.