إعادة-مقدمة 1-المركزي المصري: استقرار الاحتياطي الأجنبي في ديسمبر

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من باتريك ور

القاهرة 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت بصورة طفيفة في ديسمبر كانون الأول إلى 15.015 مليار دولار رغم إثارته ذعر المستثمرين الشهر الماضي بإعلان أن الاحتياطيات وصلت إلى مستوى حرج.

ودفع الاضطراب السياسي أواخر نوفمبر تشرين الثاني وأوائل ديسمبر المستثمرين والمواطنين العاديين إلى تحويل الجنيه المصري إلى عملة أجنبية خشية أن تخفض الحكومة قيمة الجنيه أو تفرض قيودا على حركة رأس المال.

وفي آخر يومين من شهر ديسمبر باع البنك المركزي في عطاءين 150 مليون دولار من احتياطياته للبنوك وقيد السحب النقدي من جانب الشركات وفرض رسوما إدارية على مشتريات العملة الأجنبية في الوقت الذي يكافح فيه لتحقيق الاستقرار في سعر الجنيه الذي هبط لمستويات قياسية أمام الدولار.

وقال البنك يوم 29 ديسمبر إن المستوى الحالي من الاحتياطيات الأجنبية يمثل الحد الأدنى والحرج.

لكن البنك المركزي قال اليوم إن احتياطياته تراجعت بمقدار 21 مليون دولار فقط في ديسمبر إلى 15.015 مليار دولار.

وعبر اقتصاديون عن دهشتهم من التراجع المحدود حتى بعد الوضع في الحسبان قرض بقيمة 500 مليون دولار قال وزير المالية إن مصر تلقته من قطر في وقت سابق في ديسمبر.