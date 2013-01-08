الجنيه المصري يتراجع لمستوى قياسي إثر عطاء للبنك المركزي

القاهرة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل الجنيه المصري مستوى قياسيا منخفضا اليوم الثلاثاء بعد أن عاود التراجع في عطاء للدولار الأمريكي طرحه البنك المركزي بهدف كبح انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الآخذة بالهبوط.

وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول في عطاء اليوم بلغ 6.4492 جنيه للدولار بانخفاض 0.5 بالمئة عن يوم الأحد عندما بلغ أقل سعر مقبول 6.4185 جنيه للدولار. وقال البنك المركزي إنه باع 60 مليون دولار في العطاء وهي القيمة ذاتها التي عرضها.