المركزي المصري يطرح 50 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم
القاهرة 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - طرح البنك المركزي المصري 50 مليون دولار للبنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس ليرتفع اجمالي المبالغ التي عرضها منذ استحدث نظاما جديدا يهدف للسيطرة على أزمة العملة إلى 520 مليون دولار.
وعرض البنك 75 مليون دولار خلال الأسبوع الأول من العطاءات التي بدأت 30 ديسمبر كانون الأول لكنه بدأ خفض حجم المعروض هذا الأسبوع.
وانخفض الجنيه نحو خمسة بالمئة في سوق ما بين البنوك في الأسبوعين الماضيين إلى 6.51 جنيه للدولار. وبلغت الاحتياطيات الاجنبية 15 مليار دولار في ديسمبر. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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