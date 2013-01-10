الجنيه المصري يواصل التراجع مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي

القاهرة 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء للدولار الأمريكي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس وذلك في العملية الثامنة من نوعها منذ بدء العمل بنظام جديد لتخفيف الضغوط على العملة المحلية.

وقال البنك إن أقل سعر مقبول في عطاء اليوم بلغ 6.5099 جنيه للدولار بانخفاض 0.47 بالمئة عن أمس الأربعاء عندما بلغ أقل سعر 6.4797 جنيه. وقال البنك المركزي إنه باع 49.1 مليون دولار في العطاء بينما كان حجم المعروض 50 مليون دولار.

ووضع البنك المركزي نطاقا لتداول العملة في سوق ما بين البنوك يزيد أو ينقص 0.5 بالمئة عن المتوسط المرجح للعروض المقبولة في أحدث عطاء للعملة الصعبة. وتراجع المتوسط المرجح في عطاء اليوم إلى 6.5099 جنيه للدولار من 6.4798 جنيه أمس الأربعاء.