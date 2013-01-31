المركزي المصري يعرض 50 ‬مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة

القاهرة 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 50 مليون دولار على البنوك اليوم الخميس في أحدث عطاء للعملة الصعبة وهو نفس المبلغ الذي عرضه يوم الثلاثاء الماضي.

وهذا هو العطاء السادس عشر منذ بدأ المركزي طرح العطاءات في أواخر ديسمبر كانون الأول بهدف المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج.

وتحوم احتياطيات العملة الصعبة الآن حول مستوى 15 مليار دولار أي ما يغطي بصعوبة واردات ثلاثة أشهر.

ويطرح البنك ثلاثة عطاءات للعملة الصعبة أسبوعيا.

وبلغ الجنيه في سوق ما بين البنوك 6.5857 جنيه للدولار وهو ما يعني أن العملة المصرية فقدت نحو 7.5 بالمئة من قيمتها منذ بدء العمل بنظام العطاءات. ويقل الجنيه الآن نحو 13 بالمئة عما كان عليه قبل انتفاضة يناير كانون الأول 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وتشهد الفترة الانتقالية في مصر خلافات سياسية وتوترات في الشوارع أبعدت المستثمرين وكثيرا من السياح عن البلاد مما حرم الاقتصاد من مصادر حيوية للعملة الصعبة.

كما دفعت التوترات والمخاوف بعض المصريين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار خشية انهيار العملة.