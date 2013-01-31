مقدمة 1-المركزي المصري يعرض 50 ‬مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة

(لتحديث سعر الدولار)

القاهرة 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 50 مليون دولار على البنوك اليوم الخميس في أحدث عطاء للعملة الصعبة وهو نفس المبلغ الذي عرضه يوم الثلاثاء الماضي.

وهذا هو العطاء السادس عشر منذ بدأ المركزي طرح العطاءات في أواخر ديسمبر كانون الأول بهدف المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج.

وتحوم احتياطيات العملة الصعبة الآن حول مستوى 15 مليار دولار أي ما يغطي بصعوبة واردات ثلاثة أشهر.

ويطرح البنك ثلاثة عطاءات للعملة الصعبة أسبوعيا.

وعند مستوى 6.5857 جنيه للدولار في سوق ما بين البنوك تكون العملة المصرية قد فقدت نحو 7.5 بالمئة من قيمتها منذ بدء العمل بنظام العطاءات. ويقل الجنيه الآن نحو 13 بالمئة عما كان عليه قبل انتفاضة يناير كانون الأول 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وبحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش بلغ الدولار 6.6857 جنيه في سوق ما بين البنوك.

وتشهد الفترة الانتقالية في مصر خلافات سياسية وتوترات في الشوارع أبعدت المستثمرين وكثيرا من السياح عن البلاد مما حرم الاقتصاد من مصادر حيوية للعملة الصعبة.