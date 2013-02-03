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المركزي المصري يعلن الاثنين موعد العطاءات القادمة للعملة الصعبة

Sun Feb 3, 2013 8:58am GMT
 
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القاهرة 3 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه سيعلن غدا الاثنين موعد العطاءات القادمة للعملة الصعبة.

ودأب البنك في الفترة الأخيرة على طرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا لكنه لم يعلن عن عطاء جديد اليوم.

وطرح البنك المركزي 16 عطاء منذ أواخر ديسمبر كانون الأول في إطار سياسة جديدة تهدف للمحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج.

وتحوم احتياطيات مصر من النقد الأجنبي حول مستوى 15 مليار دولار أي ما يغطي بصعوبة واردات ثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 0853 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الدولار 6.7150 جنيه في سوق ما بين البنوك. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 