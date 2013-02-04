متعامل: المركزي المصري يقلص نطاق تداول الدولار في سوق بين البنوك

القاهرة 4 فبراير شباط (رويترز) - قال متعامل لدى بنك في القاهرة اليوم الإثنين إن البنك المركزي المصري قلص نطاق تداول الجنيه في سوق ما بين البنوك في خطوة تهدف على ما يبدو لإبطاء وتيرة تراجع العملة المحلية.

وقال المتعامل إن النطاق تقلص إلى ما يزيد أو يقل 0.01 جنيه عن متوسط العروض في عطاءات البنك المركزي للدولار.

وكان النطاق في السابق يزيد أو يقل 0.5 بالمئة عن متوسط العروض.