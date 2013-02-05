وزارة المالية: عجز الموازنة المصرية يرتفع 5% في النصف/1

القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - قالت وزارة المالية إن عجز الموازنة العامة في مصر زاد 5.1 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013.

وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني إن عجز الموازنة بلغ 91.5 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول 2012 مقابل 73.8 مليار جنيه قبل عام.

ولم يكشف التقرير أسباب ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالوزارة للتعقيب.

ومن أهم أسباب زيادة عجز الموازنة في مصر الدعم الحكومي للمواد البترولية والذي يصل أغلبه وفقا لتصريحات الحكومة إلى غير المستهدفين به من محدودي الدخل.

وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض عاجل بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة.

كان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي قال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إن بلاده تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2013 متراجعا عن عجز قدره 11 في المئة في السنة المالية 2011-2012.

وتشهد مصر تراجعا اقتصاديا منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك قبل عامين.