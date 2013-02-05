مقدمة 1-وزارة المالية: عجز الموازنة المصرية يرتفع 5% في النصف/1

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القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - قالت وزارة المالية إن عجز الموازنة العامة في مصر زاد 5.1 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013.

وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني إن عجز الموازنة بلغ 91.5 مليار جنيه(13.65 مليار دولار) في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول 2012 مقابل 73.8 مليار جنيه قبل عام.

ولم يكشف التقرير أسباب ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالوزارة للتعقيب.

ومن أهم أسباب زيادة عجز الموازنة في مصر الدعم الحكومي للمواد البترولية والذي يصل أغلبه وفقا لتصريحات الحكومة إلى غير المستهدفين به من محدودي الدخل.

وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض عاجل بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة.

وبعد توقيع اتفاق مبدئي للحصول على قرض الصندوق تأجل التوقيع الرسمي بعد أن دفعت الأزمة السياسية الحكومة لتأجيل عدد من إجراءات التقشف التي تعتبر ضرورية لإبرام الاتفاق.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي إن بلاده تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2013 متراجعا عن عجز قدره 11 في المئة في 2011-2012.