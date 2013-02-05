انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي 9% في يناير إلى 13.6 مليار دولار

القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت في نهاية يناير كانون الثاني إلى 13.613 مليار دولار.

وتشير بيانات البنك المركزي على موقعه على الانترنت إلى أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة انخفضت خلال يناير 9.4 بالمئة عن 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الاول المنصرم.

وأدت الأزمة السياسية في البلاد إلى تهافت على شراء الدولار وغيره من العملات الأجنبية مما جدد الضغوط على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.

وكان البنك المركزي قال في نهاية ديسمبر إن مستوى 15 مليار دولار يمثل الحد الأدنى والحرج للاحتياطيات الأجنبية.