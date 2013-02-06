المركزي‬ المصري يطرح 50 مليون دولار في عطاء اليوم الاربعاء

القاهرة 6 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيطرح 50 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الاربعاء وذلك في العملية الثامنة عشرة من نوعها منذ بدء السياسة الجديدة في أواخر ديسمبر كانون الأول والتي تهدف إلى كبح التراجع في احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وتهدف العطاءات إلى كبح التراجع في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والتي قال البنك المركزي أمس إنها انخفضت إلى 13.6 مليار دولار وهو مستوى حرج.

وقلص البنك المركزي نطاق تداول الجنيه في سوق ما بين البنوك وخفض وتيرة عطاءات الدولار فيما تعتبر خطوات من المحافظ الجديد للبنك هشام رامز لإبطاء وتيرة هبوط العملة.

غير أن محللين يشكون في أن هذه الخطوات ستوقف تراجع الجنيه ويتوقعون استمرار انخفاض الاحتياطيات.

وقال المركزي ان موعد العطاء القادم سيكون غدا الخميس.

وبحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش جرى تداول الدولار عند 6.7019 مقابل الجنيه في سوق بين البنوك.