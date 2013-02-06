المركزي المصري يبيع 49.6 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 6 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء إنه قبل عروضا بقيمة 49.6مليون دولار في العطاء الثامن عشر من عطاءات العملة الصعبة حيث بلغ أقل سعر مقبول 6.7020 جنيه مصري للدولار.

كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الاثنين 6.6920 جنيه.

وتهدف العطاءات إلى كبح التراجع في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والتي قال البنك المركزي أمس إنها انخفضت إلى مستوى 13.6 مليار دولار وهو مستوى حرج.

وقلص البنك المركزي نطاق تداول الجنيه في سوق ما بين البنوك وخفض وتيرة عطاءات الدولار فيما تعتبر خطوات من المحافظ الجديد للبنك هشام رامز لإبطاء وتيرة هبوط العملة.

غير أن محللين يشكون في أن هذه الخطوات ستوقف تراجع الجنيه ويتوقعون استمرار انخفاض الاحتياطيات.

وقال المركزي ان موعد العطاء القادم سيكون غدا الخميس.