المركزي المصري يطرح 50 ‬مليون دولار في عطاء اليوم الخميس

القاهرة 7 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيطرح 50 مليون دولار للبيع اليوم الخميس وذلك في العطاء التاسع عشر للعملة الصعبة منذ أواخر ديسمبر كانون الأول.

وقال المركزي إن الحد الأقصي لقيمة ثلاثة طلبات مسموح لكل بنك بتقديمها هو سبعة ملايين دولار.

وتهدف العطاءات إلى كبح التراجع في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والتي قال البنك المركزي هذا الاسبوع إنها انخفضت إلى 13.6 مليار دولار وهو مستوى حرج.

وقلص البنك المركزي نطاق تداول الجنيه في سوق ما بين البنوك في اطار تحرك المحافظ الجديد للبنك هشام رامز لإبطاء وتيرة هبوط العملة.

غير أن محللين يشكون في أن توقف هذه الخطوات تراجع الجنيه ويتوقعون استمرار انخفاض الاحتياطيات.

ولم يحدد المركزي في موقعه على الانترنت موعد العطاء القادم.