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المركزي المصري يبيع 49.2 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم

Thu Feb 7, 2013 10:18am GMT
 
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القاهرة 7 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه قبل عروضا لشراء ما اجماليه 49.2 مليون دولار في العطاء التاسع عشر للعملة الصعبة حيث بلغ أقل سعر مقبول 6.7043 جنيه للدولار.

كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق أمس الأربعاء هو 6.7020 جنيه للدولار.

وتهدف العطاءات إلى كبح التراجع في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والتي قال البنك المركزي هذا الاسبوع إنها انخفضت إلى مستوى 13.6 مليار دولار وهو مستوى حرج.

وبحلول الساعة 1003 بتوقيت جرينتش جرى تداول الدولار عند 6.7142مقابل الجنيه في سوق ما بين البنوك. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
 