المركزي المصري يبيع 37.8 مليون دولار في أقل عطاء للعملة الصعبة

القاهرة 11 فبراير شباط (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 37.8 مليون دولار اليوم الاثنين في العطاء العشرين في أحدث عطاء للعملة الصعبة وهو أقل مبلغ يطرحه المركزي منذ بدأ العمل بنظام العطاءات في نهاية عام 2012.

وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول بلغ 6.7082 جنيه للدولار مقابل 6.7043 جنيه للدولار في العطاء السابق يوم الخميس الماضي.

وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7181 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج عطاء البنك المركزي.

ولا يزال الجنيه منخفضا بنحو ثمانية بالمئة منذ أن غير البنك المركزي سياسته المتعلقة بالعملة في ديسمبر كانون الأول لتفادي أزمة حادة وأظهرت أرقام الاسبوع الماضي هبوط احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار وهو ما يغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر.

وهبطت التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد بعد عامين من الاضطرابات التي جعلت السائحين والمستثمرين الأجانب يحجمون عن المجيء إلى البلاد وصعبت العمل على كثير من الشركات.