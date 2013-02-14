المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء اليوم الخميس
القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك اليوم الخميس في أحدث عطاء للعملة الصعبة وهي نفس قيمة العطاء السابق.
ومنذ بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد.
والعطاء هو الثاني والعشرين ويهدف هذا النظام إلى المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج.
وتحوم احتياطيات العملة الصعبة الآن تحت مستوى 15 مليار دولار أي ما يغطي بصعوبة واردات ثلاثة أشهر.
وبحلول الساعة 0758 بتوقيت جرينتش بلغ الدولار 6.7287 جنيه في سوق ما بين البنوك. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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