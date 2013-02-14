المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء اليوم الخميس

القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك اليوم الخميس في أحدث عطاء للعملة الصعبة وهي نفس قيمة العطاء السابق.

ومنذ بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد.

والعطاء هو الثاني والعشرين ويهدف هذا النظام إلى المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج.

وتحوم احتياطيات العملة الصعبة الآن تحت مستوى 15 مليار دولار أي ما يغطي بصعوبة واردات ثلاثة أشهر.