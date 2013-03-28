المركزي المصري يقبل عروضا لشراء 38.4 مليون دولار
القاهرة 28 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 38.4 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس وبلغ أقل سعر مقبول 6.7931 جنيه للدولار.
وكان أقل سعر مقبول في العطاء السابق أمس الأربعاء 6.7896 جنيه للدولار.
وعقب إعلان نتيجة العطاء هبط سعر الجنيه في سوق ما بين البنوك إلى 6.8030 جنيه للدولار.
وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته مقابل الدولار. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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