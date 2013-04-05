موجز لأهم الأنباء الساعة 0800 بتوقيت جرينتش

عنبتا (الضفة الغربية) 5 أبريل نيسان (رويترز) - شارك الآلاف في تشييع جثامين ثلاثة فلسطينيين يوم الخميس بينهم شابان قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في واحدة من أسوأ موجات العنف التي اندلعت بالضفة الغربية المحتلة منذ أعوام.

بيروت - قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر يوم الخميس ان الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءا وبشكل متسارع حيث تحولت بعض المناطق إلى مسرح "للدمار والخراب" وذلك بعد شهر وصفه نشطاء بأنه كان الأكثر دموية في تاريخ الصراع.

الأمم المتحدة - جاء في رسالة لمبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية وسوريا لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن المدى الذي سيسمح به لفريق مفتشي الأسلحة الكيماوية للتحقيق في مزاعم بأن مثل هذه الاسلحة استخدمت في الآونة الأخيرة في الصراع السوري.

رام الله (الضفة الغربية) - اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس اسرائيل بالسعي الى اثارة الفوضى في الاراضي الفلسطينية بعد مقتل اثنين برصاص جيشها في الضفة الغربية.

ألما آتا - ستحث القوى العالمية إيران اليوم على قبول عرضها لتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية إذا ما أوقفت طهران أنشطتها النووية الحساسة وذلك خلال محادثات تهدف إلى تهدئة توترات تهدد باشعال حرب في المنطقة.

واشنطن - قال مسؤولون غربيون وخبراء أمنيون إن تهديدات كوريا الشمالية الصريحة هذا الاسبوع بمهاجمة الولايات المتحدة بأسلحة نووية تهديدات جوفاء لأن بيونجيانج لا تملك بعد الوسائل لتنفيذها.