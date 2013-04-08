المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة

القاهرة 8 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين وهو العطاء رقم 44 منذ بدء تطبيق هذا النظام.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه نحو تسعة بالمئة من قيمته أمام الدولار.