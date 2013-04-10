المركزي المصري يبيع 38.4 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 10 أبريل نيسان (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.4 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء حيث بلغ أقل سعر مقبول 6.8504 جنيه مصري للدولار.

كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الاثنين 6.8391 جنيه.

وعقب إعلان نتيجة العطاء واصل سعر الجنيه الهبوط في سوق ما بين البنوك ليصل إلى 6.8603 جنيه للدولار.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه نحو تسعة بالمئة من قيمته مقابل الدولار.