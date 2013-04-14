المركزي المصري يجري مزادا استثنائيا لتغطية واردات استراتيجية

القاهرة 14 أبريل نيسان (رويترز) - افاد بيان للبنك المركزي المصري انه سيجري مزادا استثنائيا اليوم الأحد لبيع 600 مليون دولار لتغطية واردات استراتيجية.

وسيبدأ تلقي العروض بين الساعة الواحدة والنصف والثانية من بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة (1130-1200 بتوقيت جرينتش) وذكر البنك انه لن يتم تحديد نطاق للسعر.