مصر ستطرح مزيدا من العطاءات الاستثنائية لبيع الدولار
القاهرة 14 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأحد إنه سيطرح مزيدا من العطاءات غير الدورية لبيع العملة الصعبة وذلك بعد أن أطلق عطاء استثنائيا بقيمة 600 مليون دولار لتغطية واردات استراتيجية.
واضاف "يعلن البنك المركزي أنه سوف يتم النظر في تكرار مثل هذا العطاء وفقا لاحتياجات السوق."
ولم يذكر البنك موعدا للعطاءات الجديدة مضيفا أن مهلة تقديم العروض لعطاء اليوم ستمدد إلى 1230 بتوقيت جرينتش. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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