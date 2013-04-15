المركزي المصري يبيع 38.5 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 15 أبريل نيسان (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.5 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين حيث بلغ أقل سعر مقبول 6.8765 جنيه مصري للدولار.

كان أقل سعر مقبول في عطاء استثنائي أمس الأحد لتغطية واردات استراتيجية قد بلغ 6.8720 جنيه.

واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول ضمن جهود للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه الذي فقد عشرة بالمئة من قيمته منذ مطلع العام الحالي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)