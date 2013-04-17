المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة
القاهرة 17 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء وهو العطاء رقم 48 منذ بدء تطبيق هذا النظام.
وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل اضطرابات سياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه نحو عشرة بالمئة من قيمته أمام الدولار.
ويقنن البنك المركزي عن طريق العطاءات معروض الدولار ويعطي أولوية لواردات السلع الضرورية وهو ما يضطر المستوردين الآخرين إلى تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة عن طريق السوق الموازية.
وطرح المركزي الأحد الماضي عطاء استثنائيا لبيع 600 مليون دولار من أجل تغطية واردات استراتيجية في وقت يكافح فيه لتمويل مشتريات الوقود والقمح. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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