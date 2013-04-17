المركزي المصري يبيع 38.5 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 17 أبريل نيسان (رويترز) - أفاد بيان أن البنك المركزي المصري باع 38.5 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء وأن أقل سعر مقبول بلغ 6.8822 جنيه مصري للدولار وذلك لتغطية واردات استراتيجية.

واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول ضمن جهود للحيلولة دون أزمة عملة قد تنتج عن تهافت على بيع الجنيه الذي فقد نحو عشرة بالمئة من قيمته منذ مطلع العام. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)