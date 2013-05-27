المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين

القاهرة 27 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين.

وعطاء اليوم هو الأول منذ مزاد استثنائي طرح فيه البنك 800 مليون دولار يوم الأربعاء الماضي لتوفير دولارات لمستوردي السلع الأساسية.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل اضطرابات سياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه 11 بالمئة من قيمته أمام الدولار.