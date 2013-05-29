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المركزي المصري يبيع 38.5 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

Wed May 29, 2013 10:12am GMT
 
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القاهرة 29 مايو أيار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.5 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.9731 جنيه مصري للدولار.

كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الخميس الماضي 6.9720 جنيه.

وبحلول الساعة 1009 بتوقيت جرينتش جرى تداول الدولار بسعر 6.9830 جنيه في سوق ما بين البنوك.

واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عادت للظهور. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 