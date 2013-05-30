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الخميس 30 مايو أيار
أهم الأنباء الإقليمية
* البيت الابيض: اوباما لا يستبعد فرض منطقة لحظر الطيران فوق سوريا
* الاعلام الرسمي: الجيش السوري يسيطر على قاعدة عسكرية قرب القصير
* المعارضة السورية: محادثات السلام يجب ان تضمن رحيل الاسد
* المعلم: سوريا ليس لها شروط لحضور محادثات السلام المزمعة في جنيف لكنها تنتظر مزيدا من التفاصيل
* مقتل 27 شخصا على الاقل في تفجيرات في مناطق ذات غالبية سنية في العاصمة العراقية ومدينة بعقوبة
* الولايات المتحدة تطالب حزب الله اللبناني بسحب مقاتليه من سوريا يتبع