* البيت الابيض: اوباما لا يستبعد فرض منطقة لحظر الطيران فوق سوريا

* المعلم: سوريا ليس لها شروط لحضور محادثات السلام المزمعة في جنيف لكنها تنتظر مزيدا من التفاصيل

* مقتل 27 شخصا على الاقل في تفجيرات في مناطق ذات غالبية سنية في العاصمة العراقية ومدينة بعقوبة