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صباح الخير من رويترز

Thu May 30, 2013 4:37am GMT
 
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الخميس 30 مايو أيار

أهم الأنباء الإقليمية

* البيت الابيض: اوباما لا يستبعد فرض منطقة لحظر الطيران فوق سوريا

* الاعلام الرسمي: الجيش السوري يسيطر على قاعدة عسكرية قرب القصير

* المعارضة السورية: محادثات السلام يجب ان تضمن رحيل الاسد

* المعلم: سوريا ليس لها شروط لحضور محادثات السلام المزمعة في جنيف لكنها تنتظر مزيدا من التفاصيل

* مقتل 27 شخصا على الاقل في تفجيرات في مناطق ذات غالبية سنية في العاصمة العراقية ومدينة بعقوبة

* الولايات المتحدة تطالب حزب الله اللبناني بسحب مقاتليه من سوريا   يتبع
 