المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.8 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عادت للظهور. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)