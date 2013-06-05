المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.5 مليون دولار

كان أقل سعر مقبول 6.9753 جنيه مصري في العطاء السابق يوم الاثنين الماضي.

واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عادت للظهور. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)