المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس

القاهرة 6 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس.

كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول لمحاولة درء أزمة عملة وسط قلاقل سياسية.