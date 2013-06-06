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المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس

Thu Jun 6, 2013 8:02am GMT
 
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القاهرة 6 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس.

كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول لمحاولة درء أزمة عملة وسط قلاقل سياسية.

ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالتراجع أكثر من 11 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية بينما هبطت العملة المصرية أكثر من 16 بالمئة في السوق السوداء. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 