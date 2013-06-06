المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 1.6 مليار دولار في مايو
القاهرة 6 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت 1.6 مليار دولار إلى 16.04 مليار دولار في نهاية مايو أيار من 14.43 مليار في نهاية أبريل نيسان.
وتلقت الاحتياطيات دعما بعد أن أودعت قطر ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري يوم التاسع من مايو لكن البنك باع نحو 800 مليون دولار بعد أسبوعين في مزاد خاص للعملة الأجنبية أجري لمساعدة المستوردين على تمويل وارداتهم من القمح واللحوم وزيت الطعام وغيرها من الواردات الأساسية.
وتسحب مصر من الاحتياطيات لدعم سعر الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب وكلاهما من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
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