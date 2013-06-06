مقدمة 1-ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لمصر للشهر الثاني

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القاهرة 6 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي في مايو أيار بدعم من مساعدات خارجية ما يمنح القاهرة فرصة لالتقاط الأنفاس بينما تسعى لاستقرار العملة المحلية.

وذكر البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات ارتفعت 1.6 مليار دولار إلى 16.04 مليار دولار في نهاية مايو أيار من 14.43 مليار في نهاية أبريل نيسان في أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2012.

وتلقت الاحتياطيات دعما بعد أن أودعت قطر ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري يوم التاسع من مايو لكن البنك باع نحو 800 مليون دولار بعد أسبوعين في مزاد خاص للعملة الأجنبية أجري لمساعدة المستوردين على تمويل وارداتهم من القمح واللحوم وزيت الطعام وغيرها من الواردات الأساسية.

وسحبت مصر أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية واقترضت مليارات الدولارات من الخارج وأجلت سداد مدفوعات لشركات النفط لتعزيز الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب وكلاهما من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد.

وجاءت الزيادة في الاحتياطيات الشهر الماضي في أعقاب زيادة قدرها مليار دولار في أبريل بعد أن قدمت ليبيا للقاهرة قرضا بملياري دولار. وفي مارس آذار تراجعت الاحتياطيات لأدنى مستوى في 13 عاما على الأقل مسجلة 13.42 مليار دولار.

وقالت علياء ممدوح المحللة لدى سي.أي كابيتال "يعكس مثل هذا المستوى (في مايو) تغطية الواردات لأكثر من ثلاثة شهور وهو ما يتسق مع توجيهات صندوق النقد."

وتابعت "مع ذلك تعرقل التوترات السياسية الحالية وخطة الاصلاحات الاقتصادية التي لم تكتمل بعد الانتهاء من قرض الصندوق الذي يعتبر حيويا لضمان تدفق الاستثمارات."

وتتفاوض مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لكنها حتى الآن تحجم عن تنفيذ شروط القرض الخاصة بالسياسات الاقتصادية.

وأظهر الجنيه في الآونة الأخيرة علامات على الاستقرار بعد أن بلغ مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار. وسمح البنك المركزي للجنيه بالتراجع نحو 11 في المئة منذ ديسمبر كانون الأول.