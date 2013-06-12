إم.اس.سي.آي: المستثمرون في مصر يواجهون مشاكل عملة

لندن 12 يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤول في شركة إم.اس.سي.آي اليوم الأربعاء إن مستثمرين أبلغوا الشركة المتخصصة في مؤشرات الأسواق أنهم يواجهون مشاكل عملة عند تحويل أموالهم من مصر إلى الخارج.

وكانت إم.اس.سي.آي قالت امس في مراجعة دورية لمؤشرات الأسواق إنها قد تضطر لاجراء تشاور مع المستثمرين بشأن احتمال استبعاد مصر من مؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة بسبب مشاكل العملة.

وقال ريمي برايند العضو المنتدب والرئيس العالمي لأبحاث المؤشرات في إم.اس.سي.آي في مؤتمر عبر الهاتف "ليس لدينا اقتراح بتغيير أي شيء في المؤشر ولكن هناك مستثمرين يبلغوننا أنهم يواجهون مشاكل عملة عند تحويل أموالهم إلى خارج مصر."

واضاف "أوضحنا أن الوضع في مصر فيما يتصل بالعملة يخضع لمتابعة دقيقة جدا."