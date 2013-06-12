المركزي المصري يبيع 38.9 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 12 يونيو حزيران (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.9 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.9813 جنيه للدولار.
وكان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الإثنين 6.9809 جنيه.
واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عادت للظهور. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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