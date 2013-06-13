المركزي المصري ييبع 38.8 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 13 يونيو حزيران (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.8 مليون دولار للبنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس وبلغ أقل سعر مقبول 6.9835 جنيه للدولار بانخفاض طفيف عن سعر 6.9813 جنيه في مزاد أمس الاربعاء.

لكن الجنيه تراجع بشكل أكبر في السوق السوداء. وعرض احد المتعاملين في وسط القاهرة سعر 7.58 جنيه لشراء الدولار وسعر 7.63 جنيه لبيعه مقارنة مع 7.48 جنيه و 7.51 جنيه امس الأربعاء.