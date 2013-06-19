المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 19 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة رقم 70 اليوم الاربعاء.
كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول لمحاولة درء أزمة عملة وسط قلاقل سياسية.
ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عاودت الظهور. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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