الجنيه المصري يتراجع في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 19 يونيو حزيران (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء العملة الصعبة الذي أجراه البنك المركزي اليوم الأربعاء واستقر سعره في السوق السوداء.
وقال البنك المركزي المصري إنه باع 38.9 مليون دولار للبنوك في العطاء وإن أقل سعر مقبول بلغ 6.9902 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9858 جنيه في عطاء يوم الإثنين.
وفي السوق السوداء عرض تاجر في وسط القاهرة شراء الدولار مقابل 7.55 جنيه وبيعه مقابل 7.60 جنيه دون تغير عن أسعار يوم الإثنين.
واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
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