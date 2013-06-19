العملة المصرية تنزل عن 7 جنيهات مقابل الدولار

القاهرة 19 يونيو حزيران (رويترز) - تراجع الجنيه المصري دون سبعة جنيهات للدولار الأمريكي لأول مرة في السوق الرسمية اليوم الأربعاء بعد عطاء العملة الصعبة الذي أجراه البنك المركزي.

وبلغ سعر الصرف 7.0002/7.0001 جنيه للدولار بعد أن باع البنك المركزي المصري 38.9 مليون دولار للبنوك في عطاء اليوم وكان أقل سعر مقبول في العطاء 6.9902 جنيه للدولار.

وفي السوق السوداء التي ظهرت هذا العام مع فرض قيود على النقد الاجنبي استقر الجنيه مقابل الدولار عند 7.60/7.55 جنيه.