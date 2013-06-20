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المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء اليوم

Thu Jun 20, 2013 8:12am GMT
 
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القاهرة 20 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس.

كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول لمحاولة درء أزمة عملة وسط توترات سياسية.

ومنذ ذلك الحين فقدت العملة المحلية أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عاودت الظهور. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
 