Wed 9 Aug 2017 | 5:30 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المركزي المصري يطرح 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

Mon Jun 24, 2013 8:10am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 24 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين.

كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة وسط قلاقل سياسية.

ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالانخفاض أكثر من 11 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية بينما تراجعت العملة بدرجة أكبر في السوق السوداء. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 