الجنيه المصري يتراجع في عطاء المركزي وفي السوق السوداء

القاهرة 26 يونيو حزيران (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء وانخفض بدرجة أكبر في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.3 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 7.0053 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9992 جنيه في العطاء السابق يوم الاثنين.

وفي السوق السوداء عرض متعامل بوسط القاهرة شراء الدولار بسعر 7.65 جنيه وبيعه مقابل 7.70 جنيه مقارنة مع 7.60 و7.65 جنيه يوم الاثنين.