مصرفي: المركزي المصري يوجه البنوك إلى غلق الأفرع مبكرا

القاهرة 3 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرفي إن البنك المركزي المصري وجه البنوك إلى غلق فروعها مبكرا وقرر تقديم موعد عطاء للعملة الصعبة وذلك قبيل انتهاء مهلة أعلنتها القوات المسلحة ويمكن أن تقود لسيطرة الجيش على السلطة.

ويجب أن تغلق البنوك أفرعها في الثانية مساء (1200 بتوقيت جرينتش) بدلا من الخامسة. وسيعقد البنك مزاد العملة في العاشرة والنصف صباحا بدلا من الحادية عشرة ويعلن النتائج في الحادية عشرة بدلا من الثانية عشرة ظهرا حسبما ذكر المصرفي.