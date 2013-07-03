الجنيه المصري يتراجع في أحدث عطاء للعملة الصعبة

وعقد المركزي المزاد مبكرا اليوم قبيل حلول مهلة حددها الجيش قد تنتهي بسيطرته على البلاد.

وباع البنك المركزي 38.8 مليون دولار للبنوك في العطاء وبلغ أقل سعر مقبول 7.0189 جنيه للدولار مقارنة مع 7.0094 جنيه في آخر مزاد يوم الخميس الماضي.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول لدرء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة المحلية أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وهبطت أكثر في السوق السوداء. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)