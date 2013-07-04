المركزي المصري يطرح 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 4 يوليو تموز (رويترز) - قال متعامل بأحد البنوك إن البنك المركزي المصري أبلغ البنوك أنه سيعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس.
كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة وسط قلاقل سياسية.
ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالانخفاض نحو 12 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية بينما تراجعت العملة بدرجة أكبر في السوق السوداء. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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