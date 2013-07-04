المركزي المصري يطرح 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 4 يوليو تموز (رويترز) - قال متعامل بأحد البنوك إن البنك المركزي المصري أبلغ البنوك أنه سيعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس.

كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة وسط قلاقل سياسية.