الجنيه المصري يرتفع في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 4 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرفي إن الجنيه المصري ارتفع في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس وذلك بعد يوم من إطاحة الجيش برئيس البلاد.
وقال المصرفي إن البنك المركزي باع 38.8 مليون دولار إلى البنوك حيث بلغ أقل سعر مقبول في العطاء 7.0184 جنيه للدولار مقارنة مع 7.0189 جنيه في عطاء أمس الأربعاء.
وتراجع الجنيه في السوق السوداء حيث عرض متعامل بيع الدولار بسعر 7.65 جنيه وشراءه مقابل 7.60 جنيه مقارنة مع 7.55 و7.50 يوم الأربعاء. وتلك هي المرة الأولى التي ترتفع فيها العملة بالسوق الرسمية منذ استحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول لدرء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
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