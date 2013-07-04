Wed 9 Aug 2017 | 5:27 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

متعامل: الجنيه المصري يرتفع في السوق السوداء

Thu Jul 4, 2013 12:40pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 4 يوليو تموز (رويترز) - قال متعامل إن الجنيه المصري ارتفع على نحو مفاجئ في السوق السوداء اليوم الخميس ليسجل 7.30-7.35 جنيه للدولار من 7.60-7.65 جنيه في وقت سابق من اليوم.

وتحسنت أسواق أخرى بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 7.3 بالمئة خلال معاملات اليوم.

كان الجنيه ارتفع ارتفاعا طفيفا بالسوق الرسمية بعد عطاء البنك المركزي اليوم والذي شهد تقدم العملة المحلية للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول.

وقال متعاملون إن أسعار السندات الدولية لمصر ارتفعت بقوة وتقدمت عدة سنتات للدولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
 